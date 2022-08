Christianitter får deadline for statens tilbud om arealsalg

Beboerne på Christiania får frem til 29. august til at beslutte sig for, om de vil tage imod statens tilbud om, at fristaden køber den del af volden, som de ikke i forvejen ejer.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for mig at sige, at der er tale om et take it or leave it-tilbud. Christianitterne har haft sommeren til at kigge på aftalen, som de har haft nogle opklarende spørgsmål til, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.