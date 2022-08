En af tre borgere i udsatte boligområder oplever bandeaktivitet

- Det må aldrig blive normalt, at der er åbenlyst hashsalg eller truende adfærd fra hårdkogte kriminelle, når almindelige mennesker bare skal ned i Brugsen og handle ind.

- De beboere fortjener, at vi intensiverer indsatsen mod organiseret kriminalitet. Vi har allerede hundredvis af rockere og bandemedlemmer i fængsel. Men der er fortsat mange på fri fod, siger ministeren.

Torsdag meddelte regeringen, at den i en kommende bandepakke vil have fokus på netop bandernes rekruttering blandt børn og unge.

Det skal handle om at sikre, at flere børn og unge henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet. Her kan de blandt andet få hjælp til at komme ud af kriminalitet i tide.

- Det bliver en af mine største prioriteter i efteråret, siger Tesfaye med henvisning til indsatsen for at forhindre bandernes rekruttering af børn og unge.