Kritiseret embedsmand deltog i møde om minkenes fremtid

Over for Ritzau fortæller minkavler-formanden, at Tejs Binderups tilstedeværelse ikke betød noget for mødet som sådan, men at det var principielt forkert, at han deltog.

- Det forargede mig, at han var med. Jeg synes ikke, at han skal arbejde med mink, når han har fået så skarp en kritik af Minkkommissionen. Så længe hans fremtid afgøres, synes jeg, at han skal finde på et andet arbejde, siger Tage Pedersen.

- Man kan ikke bruge en medarbejder, der har fejlet så groft over for et erhverv, til at arbejde videre med det, siger han.