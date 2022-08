15/08/2022 KL. 05:00

Regeringens lov skulle være et »opgør« med central udfordring – den har hjulpet 19 personer

I 2019 tog regeringen og støttepartierne et »opgør« med den stramme udlændingepolitik. Flygtninge kunne blive i Danmark, hvis de havde arbejdet i to år. Nu viser det sig, at reglen har sikret et beskedent antal hænder. Jysk virksomhedsleder er rystet over benspænd i loven, som gør det meget vanskeligt at benytte ordningen. Hendes højt skattede medarbejder er nu frihedsberøvet.