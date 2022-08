»The best is yet to come.«

Således lød det fra Morten Messerschmidt på Dansk Folkepartis pressemøde, der fulgte partiets sommergruppemøde, som i år blev afholdt på Hotel Comwell i Roskilde.

På skrånede bakker med udsigt over Roskilde Fjord måtte den stormomsuste partiformand gentagne gange svare på spørgsmål fra det fremmødte pressekorps, der lød på, hvorvidt han havde i sinde at fortsætte som formand, såfremt partiet ikke kom over spærregrænsen ved næste folketingsvalg, eller hvis han til efteråret bliver dømt skyldig i byretten for den sag, der i årevis har redet ham som en mare.