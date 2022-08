Ekspert kritiserer Venstres boligudspil: »100.000 kr. er relativt få penge«

Fem venstremænd stod mandag formiddag parat på Christiansborg for at præsentere partiets nye boligudspil. Og på skift redegjorde både formand Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen, Heidi Bank og formanden for Venstres Ungdom, Maria Ladegaard, for, hvordan Venstre vil hjælpe danskerne med at opfylde deres drøm om en ejerbolig.