K vil hjælpe førstegangskøbere med generel skattelettelse

- Så kan man jo selv vælge, om man vil bruge sine penge på bolig, på at købe sig fri til at være mere hjemme med sine børn, tage på den store ferie, eller hvad man nu ønsker sig som familie.

Venstre foreslår, at fradragsværdien skal være på 20 procent, og at alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i fem år.

Med opsparingen kan et par over fem år sammen opspare 500.000 kroner og få en skattegevinst på 100.000 kroner.

Venstres fulde boligudspil præsenteres mandag formiddag.

Her vil partiet ud over skattefradraget også præsentere et ønske om at bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste ti år.