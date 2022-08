Økonom om V-udspil: Fin balance at se på behov for ejerboliger

- Jeg kan godt lide den finske ordning, for der er også noget pædagogisk i at få folk til at spare op og få unge til at erkende, at en ejerbolig ikke bare er noget, man går ned og får som en vare på hylderne i supermarkedet.

Ud over skattefradraget vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste ti år.

Det skal blandt andet ske ved at belønne kommuner, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden er kortest.

Det fulde boligudspil fra Venstre præsenteres mandag formiddag.