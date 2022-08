Et valg skal være støvkosten, der renser luften.

- Det kan meget vel være, at der bliver endnu højere råberi i løbet af en valgkamp. Men jeg vil gøre mit til, at vi hæver os op over det. For der er brug for en ny regering, hvor vi får bredt magten ud og ikke kun centrerer den, lyder stikpillen til regeringen, som De Radikale hyppigt kritiserer for at være magtfuldkommen.

Regeringen har ellers i denne valgperiode indgået en del brede aftaler.

Det anerkender Sofie Carsten Nielsen, der peger på en ny grøn fond samt det nationale kompromis om en styrkelse af Forsvaret.

- Men mange ting sander til, fordi det bliver til en råbekonkurrence.

- Det der med at gribe magten er der ikke noget galt i. At hun (statsminister Mette Frederiksen, red.) gerne vil have sit politiske projekt igennem, er fuldt ud legitimt.