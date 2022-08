Kommuner: Fortæl os, hvad det offentlige ikke skal tage sig af

Det betyder, at penge, som ellers kunne være gået til at forbedre den offentlige velfærd, fremover skal gå til militær og forsvar.

Ikke desto mindre viser en ny undersøgelse fra KL, at 40 procent af danskerne forventer, at kvaliteten af skoler, børnehaver og ældrepleje vil stige, i takt med at velstanden stiger i samfundet.

Men her er man nødt til at forventningsafstemme med borgerne, siger han. Og hvis ikke man vil tilfører flere penge til kommunerne, kan det blive nødvendigt at fjerne hele områder som et offentligt ansvar.

Det kan for eksempel være rengøring hos ældre, siger han.

En anden løsning kan også være at fastlægge et niveau for kvaliteten i skoler, daginstitutioner og ældrepleje, der svarer til de midler, man har. En slags offentlig basisydelse.