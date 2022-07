Nu er Danmarksdemokraterne præsenteret i Folketinget. Har iIså også et partiprogram klar?

»Hver ting til sin tid. Inger Støjberg har brugt hele sommeren på at køre land og rige rundt for at finde et stærkt kandidathold, som også vil blive præsenteret før et Folketingsvalg. Man skal lige væbne sig med tålmodighed,« siger Peter Skaarup, der hverken vil give en nærmere tidshorisont for et færdigt partiprogram eller præsentationen af partiets kandidatgruppe.

»Men det er klart, at jeg selvfølgelig er en af dem, der gerne vil opstilles til Folketinget, når muligheden forhåbentligt snart byder sig,«

Hvad bliver dine vigtigste opgaver på den korte bane?