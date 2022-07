28/07/2022 KL. 18:27

DF-afhoppere lykønsker Skaarup med indtrædelse i Støjbergs parti - men hvad med dem selv?

Efter Peter Skaarups officielle indtræden i Danmarksdemokraterne taler DF-afhopperne Søren Espersen og Hans Kristian Skibby begge åbent om, at de også ønsker at sidde på Christiansborg under Inger Støjbergs faner, men at det ikke er op til dem selv at beslutte det.