- Det er vigtigt for os at være en sikker borgerlig stemme, som man kan regne med, og som står ved det, vi også stemmer i Folketingssalen.

I en kronik i Avisen Danmark har tre Venstre-politikere heriblandt formand Jakob Ellemann-Jensen fredet Arne-pensionen. Partiet ønsker ikke længere at afskaffe den.

- Det er ikke en ordning, der er målrettet nedslidte, mener Mette Abildgaard.

- Det er derimod den seniorpension, som vi indførte sammen med Venstre. Derfor er det ærgerligt, at man går ind og blåstempler den her ordning frem for at stå ved det, man har ment indtil nu.