- Derfor kommer vi ikke til at rulle Arne-pensionen tilbage, skriver de i kronikken.

- Vi erkender, at den er kommet for at blive. Og vi vil ikke skabe utryghed for de mange, der er ved at trække sig tidligt tilbage. Det ville ikke være rimeligt at sende Arne tilbage på bryggeriet, efter at et flertal i Folketinget allerede har lovet at sende ham på tidlig pension.

I Venstres finanslovsprioriteringer for 2022 lød det ellers, at ”denne aftale ønsker Venstre at rulle tilbage”.

Arne-pensionen er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Den blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar 2022.