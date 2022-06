Især håndværkere og slagteriarbejdere får Arne-pension

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

- Tallene afspejler, at seks årgange har mulighed for at søge og beholde den ret.

- Vi kan se, at mange er klar over, at de har retten, men som endnu ikke har besluttet sig for, om de vil søge eller bruge den, fordi det fortsat er nogle år ude i fremtiden, før de har muligheden for at anvende den. Så alt i alt flugter det her godt med vores forventninger, siger Hummelgaard.

Det er ikke alle, som jubler over Arne-pensionen. Flere blå partier ser den gerne afskaffet. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har kaldt den ”rendyrket socialisme”.