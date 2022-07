Over 40.000 borgere nåede at igangsatte en vælgererklæring til Danmarksdemokraterne på få dage. Der skal ”kun” 20.182 godkendte af slagsen til for at nå over målstregen.

Inger Støjberg annoncerede det nye parti for blot to uger siden. Et egentligt partiprogram er ikke på plads endnu. Det kommer først efter et valg, oplyste hun på et pressemøde.

Det er under et år siden, at den tidligere Venstre-minister blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i den blot anden rigsretssag i 100 år.

Dommen blev afsonet med fodlænke, og med straffen udstået, er Støjberg altså klar til at vende til Folketinget, hvorfra hun blev erklæret uværdig af et flertal så sent som i december.