To kontorchefer slipper for disciplinærsager i Støjberg-sag

Han advarede dog Støjberg flere gange, men kommissionen mente, at Gori kunne have taget ”yderligere skridt”.

For kritikken af Ditte Kruse Dankert er det centralt, at han ikke sagde klart nok fra over for sine overordnede i Udlændingestyrelsen.

Hun gjorde dog ”bestræbelser på at bringe den ulovlige tilstand til ophør”, men kommissionen mente alligevel, at hun kunne drages til ansvar.

I sidste uge fik de to embedsmænds tidligere overordnede Lykke Sørensen og Lene Vejrum skriftlige advarsler. Det er den mildeste af de disciplinære straffe, som en tjenestemand kan få for at have begået en tjenesteforseelse.

Men det slipper Jesper Gori og Ditte Kruse Dankert altså for.

De indgik begge i rækken af i alt fem embedsmænd, som Instrukskommissionen kritiserede for deres ageren i sagen.