Minksagen: De Radikale freder Mette Frederiksen fra juridisk efterspil - men kræver valg efter sommer og er klar til mistillid

Jyllands-Posten arbejder på at få en kommentar fra statsministeren og Socialdemokratiet.

Grov vildledning

Minkkommissionen konkluderer, at det var grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november 2020 meddelte, at alle mink skulle aflives, uden det lovlige grundlag var tilstede. Den vurderer imidlertid også, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der manglede lovhjemmel, da hun fortalte om beslutningen.

Kommissionen understreger, at den ikke har taget stilling til, hvorvidt hun har handlet groft uagtsomt.

Og det er det, der er det store, juridiske spørgsmål.

Af ministeransvarsloven fremgår det, at »en minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt«.

Fem juraprofessorer vurderer over for Jyllands-Posten og Information, at Mette Frederiksen ikke kan straffes for grov uagtsomhed, hvis Minkkommissionens beretning lægges til grund. Primært fordi statsministeren var i god tro.

»Mette Frederiksen går stort set helt fri. Kommissionen lægger til grund, at hun ikke har vidst, at der manglede lovhjemmel, så jeg ser slet ikke for mig, at der kan føres sag imod hende,« siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Københavns Universitet, er uenig og hælder til, at der foreligger grov – og dermed strafbar – uagtsomhed fra statsministerens side.

»Dybest set må de kritikpunkter, kommissionen har fundet frem til, lægges sammen og fratrækkes eventuelt undskyldende omstændigheder, ligesom det må indgå i vurderingen, at retsbruddet objektivt set har været groft. Der er tale om en klar ulovlighed – næsten uden fortilfælde i danmarkshistorien – ligesom beretningen taler om objektivt set grov vildledning fra statsministerens side,« siger han til Berlingske.

Statsministeren selv understregede på et pressemøde fredag, at hun ikke vidste, at der manglede lovgrundlag bag minkbeslutningen og afviste derfor, at hun har handlet groft uagtsomt, og at der er grundlag for en advokatvurdering eller rigsretssag mod hende.

Mulig sag efter et valg

Den radikale beslutninger kommer efter, at det er piblet frem med stemmer fra det radikale bagland, som har krævet, at folketingsgruppen på Christiansborg bakker op om en uvildig advokatvurdering.

Trods den radikale beslutning er det juridiske spor imidlertid ikke fuldstændig lukket i minksagen.

Borgerlige partier har fastslået over for Jyllands-Posten, at hvis magten skifter efter næste valg, så vil de bruge et blåt flertal til at iværksætte den advokatvurdering, som det nuværende flertal blokerer for.

»Hvis ikke der er flertal for at gå videre med det i det nuværende Folketing, vil Liberal Alliance appellere til befolkningen ved det kommende folketingsvalg om at sammensætte et andet folketing, så vi kan bestille en advokatvurdering efter valget,« sagde Ole Birk Olsen torsdag og tilføjede:

»Man kan ikke have en voldsom kritik af en regering, som har overtrådt loven, uden at det har konsekvenser for nogen som helst.«

Kun K-formand Søren Pape Poulsen tøvede i den borgerlige lejr og sagde torsdag, at han i første omgang ville læse minkrapporten og afvente, om støttepartierne vitterlig havde tænkt sig at »holde hånden over regeringen«. Nu melder han imidlertid klar på en advokatundersøgelse efter et valg.

»Jeg håber nu endnu mere på borgerligt flertal, så Mette Frederiksens juridiske ansvar kan undersøges til bunds,« skriver han.