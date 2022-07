Heller ikke Enhedslisten mener, at der på grund af sagen er grund til at starte en rigsretssag. Det sagde sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) torsdag, efter at Minkkommissionens beretning var offentliggjort.

De Radikale var mere afventende torsdag og ville på daværende tidspunkt ikke drage nogen konklusioner. Det sagde politisk ordfører Andreas Steenberg (R).

Både Peder Hvelplund og Andreas Steenberg er medlemmer af Granskningsudvalget, ligesom Karina Lorentzen er det.

I sin beretning skriver Minkkommissionen blandt andet, at der under Minksagen har været grov vildledning, at det har været særdeles kritisabelt, og at der er begået ulovligheder.

Selv om SF ikke ønsker at gå videre med hverken advokatvurderinger eller rigsret, så lægger Karina Lorentzen ikke skjul på, at sagen er alvorlig.