Støjbergs parti er over halvvejs i indsamling af vælgererklæringer

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, har fredag morgen klokken 04.30 rundet over 12.753 bekræftede vælgererklæringer.

Det fremgår af vaelgererklaering.dk.

De bekræftede erklæringer er over halvdelen af, hvad den tidligere Venstre-minister skal bruge for at kunne opstille sit parti ved næste folketingsvalg.