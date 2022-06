Sammenfattende får Fødevareministeriet, der har mink som fagområde, en endnu hårdere kritik. Kommissionen slår fast, at Fødevareministeriet har handlet »særdeles kritisabelt« i forløbet.

Nu bestemmer støttepartierne

Det er nu op til Folketinget at afgøre, hvilke konsekvenser Minkkommissionens rapport får for regeringen.

Her kan et flertal vælge at sanktionere en eller flere ministre med kritik, mistillid eller mest alvorligt en rigsretssag.

I sidste ender er det regeringens tre støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten, der afgør sagen. Partier sidder hver især med de afgørende mandater, hvis minksagen skal have konsekvenser for regeringen.

Hvis der skal gøres et juridisk ansvar gældende over for en eller flere ministre, vil et første skridt formentligt være, at uvildige advokater bliver bedt om at vurdere Minkkommissionens beretning. De kan afsøge, om der er grundlag for en rigsretssag. Flere borgerlige partier har allerede luftet ønsker om en uvildig advokatvurdering af mink-rapporten. En lignende vurdering blev foretaget af Instrukskommissionens beretning forud for, at forhenværende V-minister Inger Støjberg blev sendt i rigsretten i sagen om ulovlig adskillelses af unge asylpar.

Ingen af de tre støttepartier har meldt ud, hvilke mulige konsekvenser, som forløbet bør få.