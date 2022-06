Selvom Minkkommissionen torsdag afleverede sin rapport over minksagen efter i alt 86 afhøringer i Retten på Frederiksberg udestår stadig et spørgsmål:

Skal det have politiske konsekvenser for regeringen?

Det er kun et flertal i Folketinget, der kan bestemme, om og i så fald hvilke konsekvenser det skal have for regeringen.