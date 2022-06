Efter 74 afhørte vidner, millioner af undersøgte dokumenter, furore om slettede sms’er og anklager om grundlovsbrud nærmer valgperiodens største politiske sag sig sin foreløbige kulmination.

Torsdag kl. 11 afleverer Minkkommissionen sin beretning om minksagen til Folketingets særlige granskningsudvalg. Lidt senere bliver den offentliggjort. Rapporten skal svare på, hvad der skete, da regeringen i november 2020 besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives, uden at der var lovhjemmel til at kræve dette.