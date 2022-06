Flertal gør det dyrere at have en halvgrøn firmabil

- Og der vil vi rigtig gerne have, at der bliver større incitament til at lade i stedet for at tanke.

Aftalen også betyder, at arbejdsgivere kan tilbyde skattefri opladning af private biler som et personalegode.

Desuden vil staten med en pulje på 100 millioner kroner være med til at finansiere ladestandere i boligforeninger.

Det fremhæver Rasmus Helveg Petersen som et stort skridt mod at få bilister til at skifte til elbil.

Den nye justerede aftale gælder kun for firmabiler. For almindelige biler står den oprindelige aftale ved magt.

- Vi står i en tid, hvor der er stor usikkerhed i forhold til økonomien, men også i forhold til produktion og levering af elbiler. Derfor er det fornuftigt at lade den aftale stå ved magt, som vi lavede for et par år siden, siger Jeppe Bruus.

AutoBranchen Danmarks administrerende direktør, Gitte Seeberg, har advaret mod en omlægning af registreringsafgifterne.

Derfor er hun tilfreds med, at der ikke bliver ændret på dem, og hun synes, at politikerne har fundet den ”mindst indgribende løsning” overfor branchen.

- Flere undersøgelser har vist, at det særligt er firmabilister, der ikke får ladet plug-in-hybridbilerne op, fordi de typisk har et arbejdsgiverbetalt benzinkort, siger hun.

- Derfor er det en acceptabel løsning at lave denne nålestiksmanøvre.

Ændringerne af aftalen skønnes samlet set ikke at have betydning for CO2-udledningen i 2030. Det fremgår af aftaleteksten.