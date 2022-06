Uffe Ellemann har valgt kendt tidligere biskop til sin bisættelse

Det bekræftede hans søn Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Facebook for en uge siden. Og Uffe Elleman-Jensen havde altså peget på den i dag 81-årige Erik Norman Svendsen til at stå for bisættelsen.

Gennem et langt liv først som præst og siden som biskop har Erik Norman Svendsen leveret mange prædikener. Nogle af dem er gået over i nyere dansk historie.

Det var eksempelvis Erik Norman Svendsen, der i 2004 viede kronprins Frederik og Mary Donaldson i Vor Frue Kirke i København.

Siden har han også viet prins Joachim og Marie, døbt kongelige småbørn og konfirmeret prins Nikolai og prins Felix.