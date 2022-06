Familielivet led under Uffe Ellemann-Jensens politiske karriere

Uffe Ellemann-Jensen fortrød ikke, at han til dels forsømte sin familie til fordel for sin politiske karriere, fortæller han i programmet.

- Jeg vil ikke sige, at jeg fortryder det, for så skulle jeg helt have ladet være med at blive politiker. Men jeg er ked af det.

- Det er noget, man tænker på nu, men det var også en evigt nagende dårlig samvittighed.

Han havde egentlig ikke forventet, at flere at hans børn ville følge i hans spor, fordi de var førstehåndsvidner til, hvad det kunne betyde for familielivet.

Derfor overraskede det ham, da hans søn Jakob Ellemann-Jensen, der er nuværende formand for Venstre, gjorde sin entré på Christiansborg.