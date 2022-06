Ahrendtsen fastholder tro på DF-formand: Ellers var jeg her ikke

- Sådan er det i alle partier. Der har selvfølgelig været nogen, der har fået nok under den her tumult, og det forstår jeg godt. Men hovedansvaret hviler på de ti, der er gået.

Stemningen på Christiansborg er selvsagt ikke god. Men det er anderledes ude i baglandet, mener Alex Ahrendtsen.

- Når jeg møder folk, er de fulde af fortrøstning. De tror på Morten, og det gør jeg også, for ellers var jeg her ikke.

- Jeg er glad for Morten, jeg synes, at han er glimrende, kreativ og intelligent, og jeg er sikker på, at når det her falder til ro, kan vi begynde at tale om politik. Jeg har altid sat fællesskabet højest, og derfor er det også skuffende, at man ikke har kunne acceptere den formand, som medlemmerne har valgt. Det gavner ingen.