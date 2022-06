Dansk Folkepartis hovedbestyrelse samles søndag til et møde, bekræfter partisekretær Jens Vornøe til Ritzau.

Umiddelbart før mødets begyndelse afviser partiformand Morten Messerschmidt over for TV2, at Kristian Thulesen Dahls medlemskab af partiet er på dagsordenen.

Han kalder også weekendens forvitring af folketingsgruppen for »et koordineret angreb« mod Dansk Folkeparti.

»Jeg er fuldstændig afklaret med, at vi har været udsat for, og måske stadig er udsat for, et koordineret angreb. Det har været planlagt i måneder,« sagde Messerschmidt til TV2 kort før middag.