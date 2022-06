25/06/2022 KL. 14:15

JP's politiske analytiker: Messerschmidt må gribe til førstehjælpshåndbogen, hvis Dansk Folkeparti skal overleve partiflugt

Hvis den tiltrækningskraft, som Inger Støjberg og hendes nye parti har på Dansk Folkepartis folketingsgruppe er nogenlunde indikativ for, hvilken effekt hun vil have på vælgerne, kan det hurtigt se meget sort ud for Morten Messerschmidt, vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker.