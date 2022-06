DF-næstformand trodser medlemsflugt og bliver i partiet

- Men jeg har det sådan, at hvis man var med, da det gik godt, så er man det også, når det er svært.

René Christensen mener, at der er nødt til at ”komme ro på bagsmækken” for at Dansk Folkeparti finder fodfæste igen efter en turbulent periode.

- Man skal jo også huske på, at meget af uroen kom, da flere medlemmer meldte sig ud, 14 dage efter at Morten Messerschmidt blev valgt som formand. Det gjorde de tilsyneladende på grund af hans ledelsesstil.

Spørgsmål: Du har ikke et problem med hans ledelsesstil?

- Det vigtigste for mig er politikken, siger René Christensen.