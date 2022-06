Jens Henrik Thulesen Dahl vil tørne ud for Støjberg

Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Ritzau.

I øjeblikket er Danmarksdemokraterne ved at indsamle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Partiet fik godkendt sit partinavn tidligere på ugen. Og Støjberg kunne torsdag endegyldigt bekræfte, at hun står i spidsen for partiet.

Det er Jens Henrik Thulesen Dahls forventning, at Danmarksdemokraterne vil have det praktiske på plads ganske hurtigt. Måske lige efter sommerferien, og derfor kan partiet på lyntid være repræsenteret i Folketinget.