Lastbiler skal betale afgift efter deres reelle CO2-udslip

Når den først indføres fra 1. januar 2025, skyldes det ifølge aftaleparterne blandt andet et ønske om, at vognmændene kan nå at omstille sig.

På samme dato træder Danmark desuden ud af samarbejdet om den periodebaserede afgift for lastbiler, kaldet Eurovignetten.

Aftalen om en ny vejafgift ventes ifølge et skøn at reducere udledningen af CO2 med cirka 0,3 millioner ton CO2 i 2025 og cirka 0,4 millioner ton CO2 i 2030.

Dermed mangler regeringen fortsat at finde over 5 millioner ton CO2 for at kunne indfri målet om CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Aftalen mødes med panderynker i Dansk Industri. Derfra lyder det, at effekten vil være begrænset.

Samtidig peger DI-branchedirektør for transport Karsten Lauritzen på, at det besluttes på et tidspunkt, hvor prisen på brændstof er rekordhøj.