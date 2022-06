Messerschmidt efter nyt medlemsexit: Har mere med Støjberg at gøre

- Jeg tror ærlig talt ikke, at det har ret meget med mig at gøre. Jeg tror faktisk, at det har mere med Inger Støjberg at gøre. At man havde håbet, at hun ville blive formand for Dansk Folkeparti.

- Det ville hun så ikke, og derfor forfølger man et andet spor nu. Men der må jeg bare sige, at der er mere end 10.000 medlemmer af Dansk Folkeparti. Dem er jeg formand for, og dem vil jeg arbejde benhårdt for, siger Morten Messerschmidt.

DF-formanden mener desuden ikke, at det er intern uro, som har fået medlemmerne til at trække sig fra DF.

- Dem, der laver uro, det er jo dem, der melder sig ud, siger han og tilføjer, at han ikke har ”hørt noget om nogen uenigheder”.