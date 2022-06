Lækket udkast om minksagen: Statsministeriet får hård kritik for forløb, der førte til »grov vildledning«

En tredje forsvarslinje fra regeringen har været, at der juridisk set ikke kan gives ordrer på et pressemøde eller instrukser, som er bindende over for borgerne. Ergo kunne der efter det ræsonnement ikke være tale om en ulovlig ordre, da Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives – også avlsdyrene.

Om det konstaterer Minkkommissionen i det lækkede udkast, at »statsministeren førte an på pressemødet« og meldte ud om regeringens beslutning. En beslutning, som ifølge kommissionen var »groft vildledende«, når det var klart, at der manglede lovhjemmel.

»Uanset hvordan udmeldinger på et pressemøde kan kvalificeres retligt, må myndigheder således ikke vildlede borgerne som sket,« lyder det.

Statsministeriet har ingen kommentarer.