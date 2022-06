Det er dejligt, at der er kommet afklaring om Inger Støjbergs fremtid.

Sådan siger formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, efter at den tidligere integrationsminister og Vestre-næstformand torsdag har meddelt, at hun har stiftet det nye parti Danmarksdemokraterne.

»Det er jo ikke en stor overraskelse.