Støjberg bekræfter: Jeg har stiftet nyt parti

Trængsel på stemmesedlen

Tirsdag godkendte Valgnævnet partinavnet. Hjemmesiden er allerede købt, og partiet kan nu begynde at indsamle de godt 20.000 vælgererklæringer, som skal til for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Hvis Støjberg når det, vil der være hele 15 partier på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Det højeste antal siden 1987.

Det betyder sandsynligvis, at der bliver endnu mere rift om vælgerne på den blå fløj, som allerede nu tæller partierne Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og nu også Danmarksdemokraterne.

Dertil kommer Lars Løkke Rasmussens midterparti Moderaterne, som arbejder for en regering hen over midten.