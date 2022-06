DF-afhoppere sender vælgererklæringer til Støjberg

Torsdag morgen har Inger Støjberg bekræftet til flere medier, at hun har stiftet det nye parti Danmarksdemokraterne.

Liselott Blixt afviser ikke, at hun kan finde på at stille op for partiet.

- Jeg skal lige tale med hende for at finde ud af, om vi kan se hinanden som partnere, siger hun.

Bent Bøgsted siger, at han ”sagtens” kan se sig selv som medlem af Danmarksdemokraterne.

Og den tidligere Dansk Folkeparti-profil Hans Kristian Skibby siger til B.T., at han er mere end interesseret i at være i Danmarksdemokraterne.