Valgnævnet skulle tirsdag tage stilling til to forskellige partinavne, hvori Inger Støjbergs navn indgik. Det andet navn var ”Danske Værdier - Inger Støjberg, men ansøgningen blev frafaldet, idet ”Danmarksdemokraterne” blev godkendt.

Blev spurgt på Folkemødet

Siden Inger Støjberg i december 2021 blev smidt ud af Folketinget efter at være blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten for at have brudt ministeransvarlighedsloven, har der været spekuleret heftigt i, om den tidligere udlændingeminister vil stifte sig eget parti.