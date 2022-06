Epidemiolog kalder ny pille mod coronasmitte et vendepunkt

- Men hvis man gør, som Søren Brostrøm (direktør i Sundhedsstyrelsen, red.) siger, og lader sig teste hurtigt, hvis man har symptomer, så har vi den ekstra hjælp efter sommerferien.

Det er indtil videre uklart, hvor man kan få pillen, hvem der kan få pillen, og om man kan få den allerede efter en positiv hjemmetest, påpeger Lone Simonsen. Det er ligeledes uvist, hvad prisen bliver.

Virolog Allan Randrup Thomsen kalder tabletten for et klart fremskridt. Men han er enig med Lone Simonsen i, at den skal ud hurtigt til dem, der er i risikogruppen for at blive indlagt med covid-19.

- Det er vigtigt, at vi får identificeret, hvem der skal have tabletten, fordi det er særlige målgrupper, der skal have medicinen, og det forudsætter en vejledning til de praktiserende læger, siger han.