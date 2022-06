Brostrøm: Coronapille skal tages i brug så snart den lander

Som udgangspunkt er den målrettet personer i særlig risiko for alvorlig sygdom som følge af coronavirus.

- Det kan typisk være ældre eller folk med forskellige sygdomme. Det vil ikke være alle, som er smittet med coronavirus, som skal have behandlingen, siger han.

Pillen er en femdages kur. Den skal gives, mens man stadigvæk har milde symptomer, gerne indenfor fem dage efter, at man er testet positiv for coronavirus. Her får pillen den bedste effekt.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen begrænser Paxlovid coronavirussets evne til at brede sig i kroppen. Præparatet har dog bivirkninger. Derfor skal det gives på recept, forklarer Søren Brostrøm. Det kan også have indvirkning på, hvordan kroppen tager imod andre præparater.