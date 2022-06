Midt under Folkemødet kom Løkke med en overraskende udtalelse: »Jeg synes også, vi har for mange partier«

Det var fredag under Folkemødet. Kristian Thulesen Dahl havde samme morgen meddelt, at han ikke ville genopstille for Dansk Folkeparti. Nu genlød rygterne om, at Inger Støjberg var på vej med et nyt parti.

Det var dagens store historie.

Op på DR’s scene på havnen i Allinge trådte tidl. statsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han skulle deltage i P1-programmet “Bagklog“, hvor inviterede gæster snakker om diverse nyheder, der er sket i ugen, der er gået.