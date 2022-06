Støttepartier hader den, regeringen er vild med den: Nu viser en måling for første gang, hvad danskerne synes om Rwanda-plan

Den har været endevendt og dissekeret i den offentlige debat i godt og vel et år.

Den har gjort et afrikansk land, hvis navn forinden var uvant territorium for mange, til et fast vokabular på Christiansborg.

Og den fik for nyligt De Radikale til at true med at vælte regeringen.

Nu viser en ny meningsmåling for første gang, hvad danskerne synes om planen om at sende asylansøgere til Rwanda. Her skal deres ansøgning behandles, og her skal de blive, såfremt de har krav på beskyttelse – altså et de facto stop for spontan asylansøgning i Danmark.