Anders Fogh Rasmussen var fra 1985 næstformand i Venstre under Uffe Ellemann-Jensen. Og da Uffe Ellemann-Jensen i 1998 trådte tilbage som formand, var det Anders Fogh Rasmussen, der tog over.

Her overtog Fogh ifølge sig selv et helt andet parti, end da Uffe Ellemann-Jensen blev formand. I sin tid som frontfigur havde Ellemann ifølge Fogh udvidet Venstres appel til vælgerne.

- Som formand for Venstre var Uffe spydspidsen i forvandlingen af Venstre fra et landbrugsparti til et byparti, siger Anders Fogh Rasmussen.

- Han satte nye standarder for politisk kommunikation. For han var skarp og fræk og vittig. Der er ingen tvivl om, at det skabte mange politiske modstandere, for han skilte vandene.