»Han gjorde en kæmpe indsats for at placere Venstre som et internationalt parti.«

Det fortæller Venstre nestoren Claus Hjort Frederiksen om den tidligere formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen, der sov ind natten til søndag.

Claus Hjort Frederiksen kalder Uffe Ellemann-Jensen for et »fyrtårn« og giver ham en stor del af æren for, at danskerne også interesserer sig for udenrigspolitik.