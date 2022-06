Sikandar Siddique fortæller, at videoen blev til, efter at han havde været til partilederdebat torsdag aften.

»Jeg når at gå forbi TV 2’s telt og er på vej ned mod havnen. Jeg går mellem rigtig mange mennesker, og så hører jeg en stemme, der siger »stop« eller noget lignende. Da jeg kigger mig tilbage, er der tre politimænd på vej imod mig, og de siger, at de skal have mit navn og personnummer. Først tænker jeg, at det er en joke, men så går det op for mig, at de mener det. Da beder jeg min ven om at filme det, så vi kan dokumentere det,« fortæller Sikandar Siddique.

Partilederen er ikke i tvivl om, at politiet valgte at stoppe ham, hans bror og hans ven på grund af deres hudfarve.