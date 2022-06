Han fortæller, at ministeriet benytter sig af åbne kilder og almindelig tilgængeligt materiale, når det undersøges, hvem der skal på listen.

»Vi undersøger flere end de tre, der er på listen nu, men jeg vil ikke sige hvor mange,« siger Kaare Dybvad Bek.

Når du at komme i mål med jeres løfte om et fuldstændigt stop for finansiering af trossamfund, fra stater, der ikke respekterer religionsfrihed, før et valg?

»Det kommer an på, hvornår valget kommer. Hvis det kommer den sidste dag i valgperioden, så tror jeg vi har en realistisk chance for at nå derhen«

Flere eksperter har tidligere advaret imod at sortliste lande som Saudi-Arabien, Qatar, Tyrkiet eller Iran, som netop gennem tiden har kanaliseret store pengestrømme til danske moskéer.

Hvad betyder de udenrigspolitiske interesser i jeres vurdering? Har I valgt ikke at placere nogen organisationer på listen på den baggrund?

»Det har en betydning, og proceduren er, at Udenrigsministeriet bliver hørt, når vi overvejer om vi skal putte organisationer på forbudslisten for donationer. Det er en balance, for vi ønsker, at de her donationer stopper, men samtidig ønsker vi heller ikke at skade danske udenrigspolitiske interesser. I denne omgang har det dog ikke været et problem,« siger han.

Og tidligere?

»Det ved jeg ikke.«