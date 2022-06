2

Milliarder til anlæg

I aftalen fremgår det, at der afsættes knap tre milliarder kroner til anlæg. Pengene skal bl.a. bruges til at renovere og modernisere gamle hospitaler.

»Vi har et stort behov for at renovere og modernisere vores bygninger. Det er vigtigt, at vi holder fast i at vedligeholde og forny vores hospitaler, så vi kan blive ved med at tilbyde behandling i høj kvalitet. Pengene rækker ikke til det behov, der er, og det vil vi mærke i regionerne, hvor vi kommer til at skulle prioritere,« siger Mads Duedahl, regionsrådsformand i Region Nordjylland, i en pressemeddelelse.