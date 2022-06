Danmark og Grønland vil lave udredning og forsone forhold

Der står videre, at den skal omfatte ”særlige sager og forløb, der især fandt sted i perioden under moderniseringen af Grønland”.

Det er uafhængige forskere, der skal stå for udredningen, som kaldes historisk.

Siden 1945 har der været flere sager, som har sået splid mellem de to lande.

I marts i år undskyldte statsministeren til de i alt 22 grønlandske børn, som blev fjernet fra deres familier og sendt til Danmark i 1951.

En anden sag er fra 1968, da et amerikansk bevæbnet bombefly styrtede ned i nærheden af Thule Air Base. Flyet var lastet med brintbomber, hvilket Danmark ikke accepterede på sit territorium.

I 1995 kom det endeligt frem, at Danmark under Den Kolde Krig officielt tilkendegav, at Danmark ikke accepterede atomvåben på dansk jord, men reelt accepterede tilstedeværelsen af dem i Grønland.