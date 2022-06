Messerschmidt: Thulesen Dahl er i spil til skatteordførerpost

Også partistifter Pia Kjærsgaard undrede sig over Thulesen Dahls fravær.

Thulesen Dahl kaldte det efterfølgende ”en overreaktion” fra sine partifælders side.

Ifølge Dansk Folkepartis nuværende skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er der ”absolut ingen dramatik i det”, hvis Thulesen Dahl overtager posten.

- Jeg har det fint med, hvis Kristian overtager skatteordførerposten. Jeg har været glad for at være skatteordfører, men har været det siden 2011, så vil gerne prøve at arbejde med andre politiske områder, skriver han i en sms.

- Der er ordførerskabet nok til alle ti i folketingsgruppen, skriver han.

Ifølge Messerschmidt handler det om at udnytte Thulesen Dahls ”kompetencer og kapaciteter”.