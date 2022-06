02/06/2022 KL. 13:01

Thulesen Dahl om sin fremtid i Dansk Folkeparti efter droppet valgfest: »Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give en garanti«

Kristian Thulesen Dahl tager nu bladet fra munden og kalder dramaet omkring hans fravær ved valgfest for en »overreaktion«. Han afviser samtidigt at give en garanti for, at han bliver i Dansk Folkeparti og siger, at den nuværende ledelse må gøre sit for at få tingene til at fungere.